Türkiye Diyanet Vakfı ve Yozgat Şubesinden deprem bölgesine destek.

18 Nisan tarihinde Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen ve Kadışehri’nde de hasara yolaçan,5.6 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden İlçe Müftüleri ile iletişime geçerek müftülüklere bağlı birimlerde oluşan olumsuzluklar hakkında bilgi aldı.

Yozgat İl Müftülüğü ve Vakıf Şubesi tarafından depremin en çok hissedildiği Tokat Sulusaray ve Yozgat Kadışehri’ne yardım gönderildi.

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Müftü Ali Gülden, "Meydana gelen depremlerde Kadışehri ilçe merkezi ve birkaç köy cami ile lojmanlarda orta ve hafif düzeyde hasar meydana gelmiştir. Diğer ilçelerimizde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Merkezimizden gece yarısı ilimize gelen 2 adet ikram aracına, Vakıf Şubemizce lojistik destek sağlanarak araçlarımızı depremden en çok etkilenen Tokat Sulusaray ve Yozgat Kadışehri ilçelerimize uğurladık. Geçmiş olsun, Allah'u Teâlâ hertürlü musibetten esirgesin" ifadelerini kullandı.