Yozgat ile İstanbul arasındaki Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri, 27 Nisan'da doğrudan başlayacak. Artık Ankara aktarmalarıyla uğraşmak sona eriyor.

Yozgat, Yüksek Hızlı Tren konforunu tanıdı ve şimdi İstanbul'a doğrudan seferlerle ulaşım avantajına sahip olacak. Sivas Esnaf ve Sanatkarları Odası (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil'in geçen ay müjdelediği gibi, "27 Nisan'dan itibaren Sivas-İstanbul ve İstanbul-Sivas arası YHT seferleri başlıyor. Bu, Sivas için büyük bir adım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum," sözleriyle duyurulan seferler için geri sayım başladı.

Yerel halk, bu gelişmenin son derece olumlu olduğunu belirterek, İstanbul'a aktarmasız ulaşmanın zorluklarından kurtulacaklarını ifade etti. "Bazı durumlarda, trenlerin rötar yapması nedeniyle İstanbul'a ulaşmak için Ankara'da beklemek zorunda kalıyorduk. Beklenen seferlerde de Ankara'da yoğunluklar yaşanıyordu ve Yozgat'tan Ankara üzerinden İstanbul bileti bulmak mümkün olmuyordu. Artık bu sıkıntılar sona erecek ve İstanbul'a daha hızlı ve rahat bir şekilde ulaşabileceğiz," şeklinde konuştular.