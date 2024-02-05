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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayanlara büyük bir fırsat sunuyor. KPSS şartı aranmaksızın, yalnızca ilkokul mezunu olmanın yeterli olduğu bu önemli duyuru ile, toplamda 101.178 kişiye istihdam kapısı aralanıyor. İşte detaylar…

İŞKUR tarafından hastanelerde istihdam edilmek üzere hasta kayıt personeli pozisyonu için adaylarda aranan şartlar:

1. T.C. Vatandaşı Olmak: Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

2. Yaş Sınırı: Başvuru yapacak adayların 18-56 yaş aralığında olması şartı aranmaktadır.

3. Eğitim Durumu: En az lise mezunu olmak. Bazı pozisyonlar için üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak tercih sebebi olabilir.

4. Adli Sicil Kaydı: Herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak ve adli sicil kaydının temiz olması gerekmektedir.

5. Sağlık Durumu: Adayların, görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık problemi olmamalıdır.

6. Tıbbi Terminoloji Bilgisi: Hastaların kayıtlarını tutacak olan adayların tıbbi terminolojiye hakim olmaları beklenmektedir.

7. Bilgisayar Bilgisi: Hastane kayıt sistemlerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak ve temel bilgisayar programlarına hakimiyet gereklidir.

8. İletişim Becerileri: Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak ve hasta ile etkili bir şekilde iletişim kurabilmek önemlidir.

9. Takım Çalışmasına Uygunluk: Hastane gibi dinamik bir ortamda çalışırken takım çalışmasına uyum sağlayabilme yeteneği.

10. Mesleki Eğitim ve Sertifikalar: İlgili mesleki eğitim programlarından alınan sertifikalar ve kurslar, adayların tercih edilmesinde önemli bir faktör olabilir.

SON BAŞVURU TARİHİNE DİKKAT! HASTA KAYIT PERSONELİ ALIMI İÇİN ZAMAN DARALIYOR!

İŞKUR'un sağlık sektöründeki bu istihdam fırsatını kaçırmamak için harekete geçin. Başvuru tarihleri 3 Şubat 2024 ile 29 Şubat 2024 arasında. Bu tarihler arasında İŞKUR’un resmi web sitesi üzerinden başvurunuzu yapabilir ve sağlık sektöründe yeni bir kariyere adım atabilirsiniz. Bu fırsat, hem iş arayanlar için hem de sağlık kurumları için win-win bir durum yaratıyor.