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İŞKUR, kendi işinin patronu olmak isteyen engelli ve eski hükümlülere destek olmaya devam ettiğini belirten Yıldız, “Bu kapsamda kendi işini kuracak engellilere 150 bin liraya, eski hükümlülere ise 110 bin liraya kadar hibe desteği verilecek” dedi.

PROJE BAŞVURU REHBERİ

Hibe başvuruları engelli vatandaşların başvuru sürecini kolaylaştırmak amacıyla e-Devlet üzerinden alınacağını ifade eden Yıldız, “İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezlerine elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmeyecek. Başvurular 15 Aralık’a kadar 'Proje Başvuru Rehberi'nde istenilen tüm bilgi ve belgeler hazırlanarak yapılabilecek” şeklinde konuştu.

BAŞVURULAR GERÇEKLEŞECEK

Yıldız, “Eski hükümlüler ise “Proje Başvuru Rehberi’’nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde aynı tarihe kadar ikamet ettikleri yerlerdeki Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek” ifadelerini kullandı.

BAŞVURU ADRESLERİ

Başvurular için ayrıntılı bilgi Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, www.iskur.gov.tr (Duyurular), 444 75 87, Alo 170 aracılığıyla edinilebilecek. (Alpaslan Demir)