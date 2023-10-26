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Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geçen günlerde çalışmanın hasadı yapılan ve doğada tabii bir şekilde bulunan ve üretim ve kullanımı giderek yaygınlaşan mikoriza mantarının çiftçi şartlarında kullanılarak verimi artırmak ve çevreye faydalı tarım yöntemlerini yaygınlaştırmak amacıyla ayçiçeğinde uygulandı.

Yapılan deneme ekimiyle ilgili olarak İl Müdürü Tanju Özkaya şunları söyledi; “Mikoriza mantarı; doğada tabii bir şekilde bulunan faydalı toprak mikroorganizmalarından spor mantarıdır. Bitki köklerine yapışıp bitkinin kökleri üzerinde ayrıca kendi kök uzantılarını oluşturmakta böylece bitki ile birlikte yaşayan kök sisteminin gerçek bir uzantısı gibi daha fazla kök salmasını sağlayarak köklerin giremedikleri ve uzanamadıkları yerlere girmekte ve orada bulunan bitki besin elementlerinin ve suyun bitki tarafından daha iyi alınabilmesini sağlamaktadır. Böylelikle üretim ve verim artışı sağlamaktadır. Bu faydalı spor mantarı steril ortamlarda çoğaltılarak uyur halde paketlenmektedir. Uygulamada kullanılan mikoriza mantarı, suya koyularak sporların canlı hale getirilerek tohuma kaplama şeklinde, fidelere uygulanacaksa daldırma şeklinde veya damlama sulamada sulama suyuna katılma şeklinde yapılmaktadır."

Özkaya, "Önceki yıllarda yaptığımız denemelerde Şeker Pancarında yüzde 10, Buğdayda yüzde 10-20, Soğanda yüzde 15-18, Domateste yüzde 25-50 oranlarında verim artışları olmuştu. Ama Ayçiçeğinde hiç deneme yapmamıştık. Yozgat Merkeze bağlı İnceçayır köyünde engelsiz örnek çiftçimiz Resul Karakavakla birlikte deneme ekimi yaptık. Aynı tarlanın bir kısmını mikoriza mantarı kaplama yaptığımız tohumla ektik" şeklinde konuştu.

Özkaya, "Geri kalanını ise mikorizasız normal tohumla ekim yaptık. Üretim sezonu boyunca takip edildi. Önceleri pek fark görünmüyordu. Ama tabla oluşumunda ve olgunlaşma dönemlerinde fark gözlenmeye başlandı. Özellikle kök saçakları oluşumda farkı belirgin olarak gördük. Hasat sonunda mikorizasız ekim yapılan parselde dekardan 81 Kg verim alırken. Mikorizalı parsel ise dekardan 100 Kilogram verim aldık. Bu ise dekarda yaklaşık olarak yüzde 24 verim artışı demek oluyor. Çiftçilerimize tavsiye ediyoruz. Daha detaylı bilgi almak isteyen çiftçilerimizi İl Müdürlüğümüze bekliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)