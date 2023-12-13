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Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden Yozgat TDV Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek "Değerlerimiz, Kutsal Mekanlar ve Kudüs Bilinci" konulu söyleşi ile öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrenciler tarafından yurt içerisinde oluşturulan 'Kudüs' temalı sergiyi gezen Müftü Gülden, boykotun canlı örneklerinin olduğu alandan da memnuniyetini ifade etti.

Yurt konferans salonunda öğrencilere hitap eden Gülden, "Değerlerimiz, Kutsal Mekanlar ve Kudüs Bilinci" konulu söyleşisiyle gençlerin Kudüs ve boykot hakkındaki tüm sorularını yanıtlayarak Kudüs ve kutsal mekanlarımız için dua etti.

Öğrencilere başarılar dileyen Müftü Ali Gülden Yurt Müdiresi Gülşah Nebioğulları ve ekibine teşekkür ederek programını tamamladı.