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Yozgat Şehir Hastanesinde; 65 yaş ve üzeri, onkoloji hastaları, şehit yakınları ve gazilerin, hizmetlere daha kolay erişim sağlayabilmesi için oluşturulan “Destek Masası”na müracaat etmesi gerekiyor.

Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesinde yeni bir uygulama ile hasta odaklı çalışmalara devam ediliyor. Artık 65 yaş ve üzeri, onkoloji hastaları, şehit yakınları ve gaziler zemin katta kurulan “Destek Masası”na müracaat ederek hizmetlere daha kolay erişebilecek. Bu süreç içerisinde hasta yanına görevlendirilecek yönlendirme personeli ile tahlil, tetkik işlemleri, rapor, sağlık kurulu işlemleri, yatış, taburcu işlemleri beraber yürütülecek.

Uygulama hakkında bilgi veren Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, tüm amaçlarının hassas gruba giren hastalara en hızlı ve kaliteli hizmeti sunabilmek olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: “Yozgat Şehir Hastanesi, Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olarak her zaman yeniliklerle, kaliteli hizmet vermek adına çalışıyoruz. Bunlardan birisi de ‘Destek Masası’. Bu hizmette önceliğimiz hassas grup dediğimiz; 65 yaş ve üzeri, onkoloji hastaları, şehit yakınları ve gaziler her zaman öncelik verdiğimizi ve bütün işlerini ayarlamak adına bir sistem oluşturduk. Bu sistemde biz bu gruptaki hastalarımızın bütün işlerimizi halletmek adına, bütün evrak işlerini, hastane işlerini, tedavi hastalarını ayarlamak adına, bizim yönlendirme ve tıbbi sekreterlerimizle birlikte sistemi oluşturarak daha kaliteli bir hizmet vermek istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Güzel bir hizmetimizi Yozgat’ımıza kazandırmak bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. İnşallah daha güzel hizmetlerle daha kaliteli hizmetler vermeye devam edeceğiz.”

Annesinin tedavisi için Çorum’un Alaca ilçesinden geldiğini söyleyen Kasım Dölek ise, “Yozgat Şehir Hastanesine ilk defa geldim. Poliklinikler girişinde ‘Destek Masası’ hizmetinin olduğunu öğrendim ve hemen başvurdum. Yönlendirme personeli, muayeneden, röntgen çekimine kadar hiç yanımızdan ayrılmadı. Uygulamadan oldukça memnun kaldım. Bu hizmetten dolayı Başhekim ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.