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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğinde düzenlenen Su Verimliliği Eğiticilerin Eğitimi Programı’na Yozgat dahil 81 ilden öğretmenler katıldı.

Bakan İbrahim Yumaklı, Su Verimliliği Seferberliği kapsamında eğitim ve farkındalık çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek “İlkokul çağındaki çocuklarımızla başladığımız bu yolculukta, su verimliliği bilincini tüm eğitim kademelerindeki çocuklarımıza aşılamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Akdeniz havzası ülkelerinden biri olan ve iklim değişikliğinin etkilerinin belirgin şekilde hissedildiği Türkiye'de, su kaynakları üzerindeki baskı her geçen gün artarken 2030 yılına kadar su kaynakları miktarının yüzde 20 oranında azalacağı öngörülüyor.

Su kaynaklarının sürdürülebilir, verimli ve duyarlı kullanılması için ülke ölçeğinde büyük bir dönüşümü başlatan Tarım ve Orman Bakanlığı, hiçbir paydaşı geride bırakmadan aralıksız yürüttüğü çalışmalar ile toplumsal farkındalığın güçlendirilmesini hedefliyor.

Bu çerçevede bütün paydaşların sürece ortak edilerek daha hızlı bir dönüşümün sağlanması amacıyla Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda “Su Verimliliği Seferberliği" başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yayımlanan “Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033) ile de ülkede su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir şekilde korunarak kullanılması için yol haritası belirlendi.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, su verimliliği için belirlenen ulusal vizyon ve hedefler ile hazırlanan eylem planlarının hayata geçirilmesi amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Seferberliğin başlatılmasının hemen ardından çocuklarda su verimliliği bilgisi ve bilinci geliştirilmek üzere 3 bin 500 öğrenci ile hayata geçirilen eğitimler, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde ve eğitici öğretmenlerin katkılarıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılında da artarak devam edecek.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen programa yaklaşık 35 öğretmen Ankara'dan ve 250 öğretmen de ülke genelinden çevrimiçi katıldı. Programda, “Su Kaynaklarının Önemi", “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Su Verimliliği Seferberliği", “Çocuklara Yönelik Su Verimliliği Eğitim Materyalleri" konulu sunumlar yapıldı.

BAKAN YUMAKLI: “SU VERİMLİLİĞİ BİLİNCİNİ ÇOCUKLARIMIZA AŞILAMAK İSTİYORUZ"

Toplantıda öğretmenlere bir video mesaj ile seslenen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kişi başı yıllık kullanılabilir su miktarı bin 313 metreküp olan Türkiye'nin su stresi altında bir ülke olduğuna dikkati çekerek gerekli tedbirler alınmadığı takdirde 6 yıl sonra bu oranın bin metreküpün altına düşeceğini, bunun da “su kıtlığı" anlamına geleceğini belirtti.

Sudan elde edilen faydanın artırılmasının önemine değinen Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Su israfının engellenmesiyle sudan elde edilen faydanın azami seviyeye çıkarılmasını hedefliyoruz. Biz buna su verimliliği diyoruz. Bu yılın başında Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde 'Su Verimliliği Seferberliği'ni başlattık. Su Verimliliği Strateji Belgemizi ve Su Verimliliği Eylem Planlarımızı yayımladık. Stratejilerimiz arasında da yer alan ve toplumsal dönüşümün en önemli araçları olan eğitim ve farkındalık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle çocuklarımızın eğitimi, toplumun geleceği açısından anahtar niteliğinde. Sivil toplum kuruluşlarımız ile iş birliği içinde, sizlerin katkılarıyla öğrencilerimize ulaşacağız. Tüm çocuklarımıza ulaşabilmek için eğitimleri daha sistematik hale getirme hedefimiz doğrultusunda, bugün sizlerle birlikteyiz. Bu eğitim programlarıyla sizlerle iş birliği içerisinde olmayı son derece önemsiyoruz. İlkokul çağındaki çocuklarımızla başladığımız bu yolculukta su verimliliği bilincini tüm eğitim kademelerindeki çocuklarımıza aşılamak istiyoruz."

Bakan Yumaklı, bu seferberlikte öğretmenlere büyük görev düştüğünü dile getirerek Su Verimliliği Seferberliği'ne başından itibaren destek olan Milli Eğitim Bakanı ile Bakanlık mensuplarına teşekkür etti.

EĞİTİM PROGRAMLARI DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞACAK

Eğitim programlarının, sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak iş birlikleri ile daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

“Su Verimliliği Eğiticilerin Eğitimi Programı"na katılan öğretmenlere, öğrencilerde su verimliliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi konusunda bilgiler verildi. Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan materyallerin de tanıtıldığı programa katılan öğretmenler, buradan edindikleri bilgileri bulundukları illerde hem öğrencilere hem de meslektaşlarına aktaracak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, çocuklarda su verimliliği bilinci ve duyarlılığının geliştirilmesine yönelik ilkokul öğrencileri ile başlatılan bu etkinlikler, eğitim kademesindeki diğer tüm çocuk ve gençlerin dâhil edilmesiyle sürecek.