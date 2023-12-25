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Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Yozgat şehitliğini ve Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret etti.

Şube Müdürü Bahattin Çelik, Şehit Yakınları ve Gaziler Birim Sorumlusu İhsan Kuşcu ile birlikte Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ziyaret eden İl Müdürü Arif Topal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Vali Mehmet Ali Özkan’ın selamını iletti.

Topal ziyarette yaptığı açıklamada, “Şehitlerimiz Nurlanmış, Gazilerimiz Onurlanmıştır. Bizler şehitlerimizin emanetine ve kahraman gazilerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ahirete irtihal eden Aziz Şehitlerimizin ve Kahraman Gazilerimizin Ruhları Şad Mekanları Cennet olsun” ifadelerini kullandı.