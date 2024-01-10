Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Nejdet Özcan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla AA Yozgat bürosunu ziyaret eden Özcan, burada AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye yüzyılı", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İlk kıblede namaz" fotoğraflarını oylayan Özcan, "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafını seçti.

Bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" adlı karesini seçen Özcan, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Bakış" fotoğrafı için oy kullandı.