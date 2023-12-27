Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hak İş Yozgat İl Başkanı Ferman Zararsız, Pençe-Kilit Operasyonu Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.

Başkan Ferman Zararsız, “Şehitlerimize cenabı haktan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.

Zararsız yaptığı açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonunda Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada vatan toprağını korurken şehadete ulaşan 12 şehidimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu vatana, bu millete, bu bayrağa göz diken, hainlik yapan kim varsa kahrolsun Allah’ın laneti üzerlerine olsun. Şehitlerimize cenabı haktan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve milletimize sabır ve baş sağlığı diliyorum. Unutulmamalıdır ki hiçbir hain saldırı Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini sarsamayacak teröristlerin ve hamilerinin karanlık planları ülkemizin iradesini ve kararlılığını aşamayacaktır” ifadelerini kullandı.