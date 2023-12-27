Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, kronik böbrek yetmezliği sebebiyle diyalize ihtiyaç duyan hastalara daha etkili bir hizmet sunmak amacıyla modern bir hemodiyaliz ünitesini halkın kullanımına açtı. Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Levent Albayrak, hemodiyaliz ünitesinin son teknoloji cihazlarla donatıldığını ve 10 ayrı cihazda aynı anda 10 hastanın diyalize girebileceğini belirtti.

Başhekim Albayrak, daha önce kurulan ancak aktif olarak kullanılmayan hemodiyaliz ünitesini revize ederek tekrar faaliyete geçirdiklerini açıkladı. Hastanede yapılan çalışmalarla birlikte eksik hissedilen branşlara öğretim üyesi atanması, yeni poliklinik hizmetlerinin başlatılması ve hastane genelinde yapılan iyileştirmelerle birlikte pasif olan ünitelerin tekrar hizmete sunulduğunu dile getirdi.

Doç. Dr. Albayrak, hemodiyaliz ünitesinin bölge halkına en kaliteli sağlık hizmetini sunmak amacıyla yapılan çalışmaların bir ürünü olduğunu belirterek, "Hemodiyaliz ünitemiz, son model teknolojik cihazlarla donatıldı. 10 ayrı diyaliz cihazında aynı anda 10 hastamız diyalize girebilecek. Yaptığımız çalışmaların bir tanesini daha halkımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi hemodiyaliz ünitesine başvuran her hasta istisnasız olarak bu hizmetten faydalanabilecek" dedi.