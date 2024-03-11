Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Ramazan’ın başlaması dolayısıyla yayınladığı mesajında; Ramazan ayının dayanışma, paylaşma ruhuna dikkat çekti.

Ramazan’ın bolluk ve bereketin simgesi olduğuna işaret eden Başkan Yaşar, uzun süredir Türkiye’de Ramazan’ın bolluk içinde yaşanamadığını vurguladı.

YOKSULLUK ZİNCİRİNİ KIRMAK ZORUNDAYIZ

Türkiye’de ekonomik ve sosyal gelişme toplumun tüm katmanlarına, tüm bölgelere yeterince yansımadığı için yoksulluğun giderek derinleştiğini ifade eden Başkan Yaşar, “Geçen yıl Ramazan ayındaki gıda fiyatları ile bu yılki fiyatlar arasında uçurumlar var. Vatandaşımız varlığını paylaşamıyor. Ramazan kolisi fiyatları iki katından fazlaya ulaştı. Bırakın hurma almayı, vatandaşımız ramazan pidesi alamaz oldu. Yoksulluk zincirini kırmak zorundayız. 31 Mart seçimleri bu nedenle önemli bir fırsat.

Hedefimiz, sadaka dağıtan devlet yerine, insan onuruna saygılı güçlü bir sosyal refah devleti yapılanması sağlayarak, ülkemizde açlığa ve yoksulluğa son vermektir. Her şey çok güzel olacak. Bu vesileyle Ramazan ayının bolluk bereket getirmesini temenni ediyorum” dedi.