Özellikle ikinci el araç ilan sitelerinde Şubat ayında dikkat çekici değişiklikler gözlendi. Ortalama 60 güne kadar uzanan satış süreleri 45 güne kadar düşerken, en hızlı satılan otomobil markaları belirlendi. İşte ayrıntılar...

İkinci el araç piyasasında canlanma işaretleri gözlemlenmeye başladı. Yakın geçmişte, özellikle piyasadaki durgunluk dikkat çekiciydi ve satış rakamları oldukça düşüktü.

Şubat ayı verilerine göre, çevrim içi ikinci el araç ilanlarında önemli bir artış yaşandı.

Verilere göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Şubat ayında ilan sayılarında %4, satış adetlerinde ise %35 artış gözlendi. Aynı zamanda en hızlı satılan otomobil markaları da belirlendi.

"60 GÜNLÜK SÜRE 45 GÜNE İNDİ"

Milliyet'in haberine göre; konu hakkında bilgi veren İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şunları söyledi: “İkinci el piyasasında, satışlardaki hareketlenmenin yaz aylarına doğru artacağını öngörmüştük.

Piyasamız henüz istenen seviyeye ulaşmamış olmasına rağmen, bu doğrultuda ilk adımlar Şubat ayında atıldı.

Eldeki verilere göre, Şubat ayında çevrim içi ilan sitelerindeki araç satışları, bir önceki yıla göre %35 arttı. Aynı dönemde, bir önceki aya kıyasla satış adetlerinde de bir artış oldu.

"TARİH VERİLDİ: YAZ AYLARINDA ULAŞILACAK"

Daha önce yaklaşık 60 gün süren ortalama satış süresi, 45 güne düşerek olumlu bir gelişme kaydedildi. Bu veriler, beklenen artış trendinin ilk işaretleri olarak yorumlanabilir.

Her yıl olduğu gibi, bayram öncesi dönemlerde artan talep, bu verilerin olumlu yönde gelişmesinde ana etkenlerden biridir.

Özetle, satış adetlerindeki artış trendinin başlangıcı Şubat ayında görüldü ve Mart ayında olumlu verilerin artarak devam edeceği, beklenen seviyeye ise yaz aylarına doğru ulaşılacağını söyleyebiliriz.

"EN HIZLI SATILAN OTOMOBİL BELLİ OLDU"

Şubat ayı verilerine göre, en hızlı satılan otomobil ortalama 37 gün ile Renault Clio oldu. Fiat Egea, Renault Megane ve Toyota Corolla gibi araçlar da oldukça popülerdi.

Bu markaların yerli üretim olması ve sunduğu fiyat avantajı, geniş ürün yelpazesi ve pazarı oluşturan müşteri kitlesine hitap etmesi nedeniyle hem sıfır hem de ikinci el otomobil piyasasında en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.

Önümüzdeki dönemde, rekabetçi stratejileri ve iddialı modelleriyle dünya piyasalarındaki etkilerini artıran Çin menşeli markaların da bu tabloda ön sıralarda yer alabileceği öngörülüyor.

"YAKIT TÜRÜNE GÖRE EN ÇOK TERCİH EDİLENLER"

Şubat ayı verilerine göre, dizel otomobiller en çok tercih edilen araçlar arasında yer alıyor. Ancak uzun vadeli verilere bakıldığında, benzinli araçların da yüksek oranda tercih edildiği görülüyor.

Geçmiş yıllarda, yakıt maliyetlerinin daha ekonomik bulunması nedeniyle özellikle dizel modeller sıkça tercih ediliyordu ve Türkiye pazarında çoğunlukla dizel araçlar satışa sunuluyordu.

Ancak emisyon azaltımı nedeniyle markaların dizel üretimini azaltması, son yıllarda elektrikli araçların hızla yaygınlaşması ve benzinli-dizel yakıt ve bakım maliyetlerindeki farkın kapanması nedeniyle bu tablo değişmeye başlıyor.

"FİYATLAR NE DURUMDA?"

Yeni yıl ile birlikte artan sıfır otomobil fiyatları, ikinci el fiyatlarını da etkiledi. Ocak-Mart döneminde, ikinci el otomobil fiyatlarında %2 ila 3 arasında bir artış gözlemleniyor. Ancak satış fiyatlarında artış oranı yaklaşık %1 civarında olduğundan, fiyatların yatay seyrettiği görülüyor.

"SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞERKEN, İKİNCİ EL PİYASA CANLANIYOR"

Sıfır otomobil fiyatlarının düşmesiyle birlikte sunulan finansman kampanyaları, kullanıcıların tercihini sıfır otomobillere yönlendirmişti.

Ancak yeni yıl itibarıyla yükselen sıfır fiyatları ve sona eren finansman kampanyalarıyla birlikte, ikinci el otomobillere olan ilgi artıyor.

Özellikle, sabit kalan ikinci el fiyatlarının, artan sıfır fiyatlarına karşı avantaj sağlaması, tüketicilerin tercihini tekrar ikinci el otomobillere çevireceği ve 2024 yılının ikinci yarısının otomotiv sektöründe ikinci el dönemi olacağı düşünülüyor. Bu süreçte, döviz kuru gibi ana faktörlerde değişiklik olmasa bile talepteki artış nedeniyle ikinci el otomobil fiyatlarında artış yaşanabilir.