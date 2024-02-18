Tarımın önemli illeri arasında bulunan Yozgat, Sivas, Kayseri, Malatya, Tokat ve Kahramanmaraş için önemli bir uyarı yapıldı. Uzmanlar, bu iller için soğuk havaların ve yağışın etkisiz olduğu dönemde önemli bir uyarıda bulunuyor. Önümüzdeki 3 ay boyunca bu iller yağış alamazsa, üretimin yüzde 60 oranında daralabileceği vurgulanıyor.

Uzmanlar, ilerleyen yıllarda kuraklığın artarak devam edeceğine dikkat çekiyor ve geleceğe yönelik planlamaların yapılması gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca, beklenen kuraklık riskine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirten uzmanlar, bu aylarda yaşanan ağaçların çiçeklenmesinin kuraklık habercisi olduğunu söylüyor.

Geçtiğimiz yıl aynı dönemde yaşanan kuraklığa rağmen, ilerleyen aylarda yağan kar ve bol yağmurların endişeleri ortadan kaldırdığına dikkat çeken uzmanlar, bu yıl için henüz 3 aylık bir süre olduğunu aktarıyor.

Beklenen yağışların gelmemesi durumunda hububat üretiminde yüzde 60 oranında azalma yaşanabileceğine dikkat çeken uzmanlar, kuraklık devam ederse büyük kayıpların yaşanacağını, tam tersi bir durumda ise üretim rekorunun kırılabileceğini belirtiyor.