Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2024 Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin renklerinde vatandaşlar en çok gri rengi tercih etti.

2024 Ocak ayında 43 bin 509 gri araç tercih edilirken 2’nci tercih ise beyaz renkten yana oldu. Diğer taraftan en az tercih edilen renk ise 434 ile kahverengi oldu.

TÜİK verilerine göre 43 bin 509 gri, 29 bin 556 beyaz, 14 bin 60 mavi, 13 bin 220 siyah, 7 bin 375 kırmızı, 2 bin 593 yeşil, bin 524 turuncu, 619 mor, 434 kahverengi, 379 ise diğer renkler tercih edildi.