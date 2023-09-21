2021 yılı ikinci yarısından günümüze, il geneli hafızlık kurslardan toplamda 174 öğrenci hafızlık belgesi almaya hak kazandı.

Yozgat İl Müftülüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İl merkezine bağlı Kur'an kurslarımızdan 11, Sorgun ve Sarıkaya Müftülüklerimize bağlı kurslardan 12 öğrenci olmak üzere toplamda 23 öğrenci, 2023 yılı 3’üncü dönem hafızlık tespit sınavında başarılı olarak belge alma hakkını elde etti" denildi.

Paylaşımın devamında; "Her yıl artan sayısıyla 2021 yılı ikinci yarısından günümüze, ilimiz geneli hafızlık kurslarımızdan toplamda 174 öğrencimiz hafızlık belgesi almaya hak kazanarak hafızlar kervanına katıldı” ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)