TOKİ'nin ev sahibi olma imkanı sunamayan vatandaşlar için bir banka, aylık sadece 14 bin TL ödeme ile konut sahibi yapmaya başladı. İşte en düşük faizli konut kredisi veren banka…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı enflasyon oranını açıkladı ve aynı zamanda konut satış istatistiklerini paylaştı. Ülkedeki konut satışları, 2024 yılının ilk ayında bir önceki yıla göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 adet azaldı. Yeni konut satışlarında ise yüzde 8,2'lik bir azalma görüldü. Konut sahibi olmak isteyenler, özellikle nakit sıkıntısı yaşamaktadır. Bu noktada devlet destekli konut edinme hayali kuran vatandaşlara çeşitli bankalar fırsatlar sunmaktadır.

Konut sahibi olmak isteyenler özellikle nakit problemi yaşıyor. Bu noktada devlet desteğiyle konut sahibi olamayan vatandaşlara bankalar fırsat sunuyor. Peki, en düşük faizli konut kredisi hangi bankada? Hangi bankanın konut kredisi daha düşük faizli? İşte düşük faizli konut kredisi…

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında konut kredisi sağlanacağını duyurmuştu.

Türkiye genelinde TOKİ tarafından sosyal konut projeleri devam ederken, her başvuran vatandaş devlet destekli ev sahibi olma imkanına ulaşamayabiliyor. Bu nedenle bankalardan alınan konut kredileri, bazı vatandaşlar için kendi tapularını alma şansı sunmaktadır.

Konut kredisinde en çok dikkat edilen nokta ise düşük faizdir.

Akbank, düşük faizli konut kredisi ile diğer bankaların önüne geçiyor. Akbank'ın düşük faizli konut kredisi, özellikle "İlk Evim Konut Kredisi" kampanyasına yoğun talep alıyor.

Aylık 14 bin TL civarında ödemelerle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Akbank konut kredisine başvuruda bulunuyor.

Akbank, konut kredisi faiz oranını düşürerek tüm vatandaşlara eşit ev sahibi olma şartları sunuyor. Orta gelir ve düşük gelir gruplarından gelen taleplere özel destek sağlayan Akbank, ev almak isteyen vatandaşların nakit eksikliğini kapatmalarına yardımcı oluyor.

Düşük faizli konut kredisi almak isteyenler için Akbank, uygun geri ödeme seçenekleri sunuyor. Örneğin, Akbank'ın yüzde 2,80 faiz oranıyla çekilen 500 bin TL tutarındaki konut kredisi için aylık ödeme tutarı 14 bin 528 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir.

Akbank konut kredisi kapsamında ortalama ekspertiz ücreti 7 bin 700 TL, ipotek ücreti ise 1.620 TL olarak uygulanmaktadır. Toplam geri ödeme ise 10 yıl sonra 1 milyon 755 bin 240 TL olarak hesaplanır.