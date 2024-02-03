Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat’ta 1927 yılında erkek nüfusunda okuma yazma bilme oranı ne kadardı? Sizler için araştırdık. Detayları haberimizde…

Harf İnkılâbı'nın hemen öncesine dayanan verilere göre Yozgat’ta erkek nüfusunda okuma yazma bilme oranı yüzde 5,9 olarak yer alıyor.

Yozgat’ın komşularında erkek nüfusunda okuma yazma bilme oranları ise şu şekilde;

Sivas 12,9,

Tokat’ta 7,3,

Amasya’da 4,6,

Çorum’da 10,2,

Kayseri 16,7.

HARF İNKILABI

Harf İnkılâbı, Türkiye'de 1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı "Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun'un kabul edilmesi ve yeni alfabenin yerleştirilmesi sürecine genel olarak verilen isimdir. Yasa, 3 Kasım 1928 günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yasanın onaylanmasıyla o güne değin kullanılan Arap harfleri esaslı Osmanlı alfabesinin geçerliliği son buldu ve Latin harflerini esas alan Türk alfabesi yürürlüğe kondu.