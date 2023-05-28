Kesin olmayan sonuçlara göre, 2. Tur Cumhurbaşkanı Seçimlerinde Yozgat, il genelinde bin 299 sandıkta oy kullandı. 300 bin 200 kayıtlı seçmenin bulunduğu Yozgat’ta yaklaşık yüzde 84,44 oranında katılım gerçekleşti.

190 BİN OY ALDI

Kesin olmayan sonuçlara göre Yozgat’tan, Recep Tayyip Erdoğan’a ve Kemal Kılıçdaroğlu’na verilen oy yüzdeleri belirlendi.

Elde ettiğimiz son verilere göre Yozgatlı vatandaşlar yüzde 76,3’lük oran ile Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı olarak seçti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde kesinleşmeyen son verilere göre Yozgatlı seçmenler, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’a yaklaşık yüzde 76,3 oy verirken, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yaklaşık yüzde 23,65 oy verdi.

Yozgat’tan Recep Tayyip Erdoğan’a 190 bin 851, Kemal Kılıçdaroğlu’na ise 59 bin 97 seçmen tarafından oy verildi.

Türkiye genelinde ise Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,11, Kemal Kılıçdaroğlu 47,89 oy aldı.

KUTLAMALAR YAPILDI

Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesinin ardından coşkulu kalabalık Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nı doldurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazanmasını kutlayan kalabalığa Yozgatlı siyasi isimler seslendi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Cumhur İttifakı Yozgat İl Başkanları ve birçok önemli isim katıldı.

Kutlamalarda Cumhur İttifakı Yozgat İl Başkanları ve Milletvekilleri konuşma yaparak Yozgatlı seçmenlere teşekkür etti. Alpaslan Demir