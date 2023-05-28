Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kısıklı'daki evinin önünde Cumhurbaşkanlığı otobüsünün üzerinden halka hitap etti. Ankara'daki konuşması öncesinde ilk mesajlarını İstanbul'dan verdi.

Cengiz Kurtoğlu'nun "Duyanlara duymayanlara" şarkısını söyleyerek platforma çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güveninize layık olacağız. Demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"5 yıl daha ülkeyi yönetme sorumluluğunu bize tebliğ eden her bir ferde teşekkür ediyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazara kadar değil, mezara kadar beraber olacağız. Biz hep bu kutlu yürüyüş yarım kalmaz demiştik. Hizmet eden hezimete uğramaz demiştik" diye konuştu.

KAZANAN SADECE TÜRKİYE

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçiminin galibi 85 milyon vatandaşın tamamı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyeceğiz demiştim. Öyleyse bugün kazanan sadece Türkiye'dir. Demokrasimizden, kalkınmamızdan taviz vermeden şimdi yüzyılın kapısını açtık. Şimdi Kısıklı Meydanı tarih yazdı, tarih. Her zaferimizi yine sizlerle beraber kutlayacağız" diye konuştu.

Bugünden itibaren yerel seçimlere hazırlanılması yönünde çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024'te Üsküdar'ı da, İstanbul'u da yerel seçimlerde de kazanmaya var mıyız? Öyleyse durmak yok, çok çalışacağız" dedi.

Erdoğan, Ankara'daki balkon konuşmasında bu kez değişiklik yaparak Külliye'den yapacaklarını söyledi. İGF