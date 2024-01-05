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Türkiye'nin en mutlu şehirlerini belirlemek amacıyla yapay zekaya yöneltilen sorular, beklenenin ötesinde ilginç sonuçlar ortaya koydu. İşte yapay zekanın perspektifinden Türkiye'nin en mutlu 5 şehri:

Yapay zeka analizine göre, Türkiye'nin en mutlu şehirleri genellikle doğal güzellikleri, huzurlu yaşam tarzları ve insanların birbirleriyle olan sıcak ilişkileri ile dikkat çeken şehirlerdir.

Bu şehirlerde yaşayan insanlar, genel olarak maddi durumlarından, sosyal ilişkilerinden ve sağlık durumlarından memnun görünmektedir.

Yapay zeka, en mutlu şehirleri belirlemede şu kriterleri göz önüne almıştır:

Genel yaşam memnuniyeti

Maddi yaşam memnuniyeti

Sosyal yaşam memnuniyeti

Sağlık yaşam memnuniyeti

Öznel refah düzeyi

Yapay zekaya göre yukarıdaki kriterlere dayanarak, Türkiye'nin en mutlu 5 şehri şunlardır:

Sinop

Afyonkarahisar

Bayburt

Kırıkkale

Kütahya

Bu şehirler, yapay zeka analizi ile belirlenen mutluluk endeksine göre öne çıkan ve yaşayanlarına genel bir huzur ve memnuniyet sunan şehirlerdir.