Yapay zeka teknolojisinin hızla ilerlemesi, insanların yaşamını daha verimli hale getirmek adına birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Ancak, bu gelişmelerin bazen ürkütücü bir boyut alabileceği ve dikkatli olunması gerektiği konusunda siber güvenlik uzmanları tarafından önemli uyarılar yapılıyor. Özellikle, yapay zeka yazılımlarına kişisel bilgilerinizi verirken, gerçek adınız gibi özel bilgilerin paylaşılmasının potansiyel risklere yol açabileceği vurgulanıyor. Bu yazıda, yapay zeka ile paylaşmamanız gereken bilgilerin başında gelen "gerçek adınız" konusu ele alınacak.

Son günlerde yaygın olarak tartışılan yapay zeka konusunda birçok spekülasyon dolaşmaktadır. Ancak uzmanlara göre, yapay zeka yazılımlarına gerçek adınızı söylemekten kaçınmalısınız. Uzmanlar, bu bilginin size karşı kullanılabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Yapay zeka yazılımları, insanların yaşamlarını kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır. Sohbet botları karmaşık soruları yanıtlayabilir ve bazı görevleri oldukça insana benzer bir şekilde yerine getirebilir. Ancak, bu yazılımlara kendinizle ilgili bilgileri, özellikle gerçek adınızı vermek cazip gelebilir. Uzmanlara göre, bu tür bilgileri paylaşmaktan kaçınmak, güvenlik açısından önemlidir.

Ntv'nin haberine göre, bir siber güvenlik uzmanı, yapay zeka sohbetlerine şifre, pasaport veya banka kartı numarası gibi kişisel verilerin dahil edilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor. Çünkü bu tür bilgilerin yapay zeka tarafından kaydedilmesi ve gizliliklerinin korunmaması risk taşıyabilir.

ChatGPT'nin kendisi diyalogları kaydeder ve bunlar daha sonra teknik sorunları düzeltmek veya hizmet ihlallerini önlemek için yeniden kullanılabilir. Hatta konuşmalarınız insan moderatörler tarafından bile incelenebilir.

Bir hatanın konuşmalarınızın sızmasına neden olması veya sohbet robotunun yanlışlıkla bilgilerinizi başka bir kullanıcıyla paylaşması ihtimali vardır.

Siber güvenlik uzmanı Stan Kaminsky, "Unutmayın: bir sohbet botuna yazdığınız her şey size karşı kullanılabilir" şeklinde konuşarak, yapay zekaya verilen bilgilerin dikkatli bir şekilde seçilmesi gerektiğini vurguluyor. Çünkü bu bilgilerin sızması veya yanlışlıkla paylaşılması durumunda olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir.