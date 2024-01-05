Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sevgili, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Sevgili oylamaya katıldı (2)

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon", "Çevre-Yaşam"da İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" fotoğraflarını oylayan Sevgili, "Spor"da ise Annika Hammerschlag'ın "Çöplük topçuları" fotoğrafını seçti.

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Bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "209. saat" adlı karesini seçen Sevgili, "Gazze: Kanıt"ta ise Abed Zagout'un "Çaresizlik" fotoğrafı için oy kullandı.

Kaynak: AA