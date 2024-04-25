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Bosna-Hersek'in eski cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in mirasını anlamak ve tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Aliya İzzetbegoviç’in farklı dönemlerine ait fotoğraflarından oluşan serginin açılışıyla başladı.

Panel Ve Fotoğraf Sergisi2

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Rektör  Vekili Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program Aliya İzzetbegoviç’i konu alan “Aliya” adlı sinevizyon gösterimi ile devam etti.

Panel Ve Fotoğraf Sergisi

Panel öncesi konuşan Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hayrullah Başer, “Aliya İzzetbegoviç, batı medeniyeti ile komşu ve iç içe yaşamış bir coğrafyanın, soykırım yapılmış bir ülkenin seçkin bir entellektüeli, felsefecisi ve lider aksiyon insanıdır. Bu açıdan dünyadaki kavgaları okumak, batının karmaşık zihin yapısını anlamak ve İslam dünyasının çıkış yoluna ulaşmak için hepimizin Aliya’yı okuması, anlaması gerekiyor. Bizim coğrafyamız Anadolu’da, Balkanlar’da, Kafkaslarda, Orta Asya’da ve Orta Doğu’da Aliya doğru anlaşılmalı. Aliya, sadece Boşnakların rehberi, bilgesi değil; Aliya bu coğrafyanın, tüm insanlığın bilgesidir. Biz de  vakıf olarak bilge lider Aliya İzzetbegoviç’i tanıma ve tanıtma etkinlileri düzenliyoruz” dedi.

Panel Ve Fotoğraf Sergisi1

Rektör Vekili Prof. Dr. Güngör Yılmaz da,  Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, Aliya İzzetbegoviç’in yaşantısı ve düşünce dünyasının anlatıldığı programa Yozgat Bozok Üniversitesi olarak ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını söyledi. Yılmaz, konuşmasının devamında Aliya'nın hayatından önemli kesitler aktardı.

Panel Ve Fotoğraf Sergisi5

Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yasin Gökhan'ın Moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Aliya Bir Medeniyetin Yeniden İnşası" konulu panelde, Ortadoğu ve Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Hilmi Demir “'Aliya  İzzetbegoviç'in Dünyasında Din ve Özgürlük”; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Güngör, “Aliya’nın Medeniyet Anlayışından Siyaset ve Din";  Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Talip Özdeş , “Aliya  İzzetbegoviç'in İslam Dünyasına Verdiği Mesajlar” konulu  sunum yaptı.

Program, konuşmacılara hediye takdiminden sonra sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi