2 bin 630 kişinin başvurduğu Özel Yetenek Sınavları 12 Ağustos Cumartesi günü sona erdi. Sınavların sona ermesi ile birlikte Spor Bilimleri Fakültesinin internet sitesinden asil ve yedek liste açıklandı.

Puan sıralamasına göre oluşturulan listeler milli kadın adaylar, milli erkek adaylar, kadın adaylar ve erkek adaylar olmak üzere 4 liste şeklinde açıklandı.

Kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler için Spor Bilimleri Fakültesi tarafından yapılan açıklamada; “22-25 Ağustos arası kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri alınacaktır. Daha sonra 28-29-31 Ağustos ve 1 Eylül yedek listeden kesin kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları (İlgili tarihlerde her gün yedekten asil kayıt hakkı kazanan listeler güncellenecektir). 1 Eylül tarihi itibariyle kontenjanların dolmaması halinde okuma usulüne kayıt işlemleri devam edecektir. Resmi web adresimizden detaylar hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Kesin kayıt için gerekli belgeler ise; lise diplomasının aslı, geçici mezuniyet belgesinin aslı, e- devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi veya diplomanın kayıp olması durumunda kayıp belgesinin aslı (bu mezuniyet belgelerinden bir tanesi getirilecek), 2023 (TYT-P) puanı sonuç belgesi, fotoğraflı nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi ve 2 adet 4.5x6 ebadında fotoğraf şeklindedir. İkinci Öğretim programlarına yerleşen adaylar için banka dekontu Halk Bankası Yozgat Merkez Şubesi IBAN NO: TR 47 0001 2009 7850 0006 0000 24 nolu hesaba bin 368 TL ücret yatırılacak. Alıcı adı: Bozok Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, açıklama kısmına: TC, Ad Soyad, İkinci Öğretim harç ücreti yazılacak). Bunun yanı sıra öğrenci ön kayıt formu (Kayıt esnasında doldurulacaktır.),sağlık raporu (Heyet Raporu) (En az 5 bölümden olacak şekilde özel veya kamu hastanelerinden alınabilir) alınacaktır. Milli sporcular için ise ilgili kurumlardan alınan resmi onaylı millilik belgesi alınacaktır. Kayıt Yeri: Yozgat Bozok Üniversitesi, Bilal Şahin Batı Kampüsü, Atatürk Yolu 7. Km, Spor Bilimleri Fakültesi, (Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İçi C Blok 3. Kat) 66900 Merkez / Yozgat. Önemli uyarı: Herhangi bir üniversitede 4 yıllık lisans programlarına kaydı olan adayların, kayıtlı olduğu üniversiteden kayıtlarını sildirip, kayıt sildirme belgelerini alarak kesin kayıta gelmeleri gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.Alpaslan Demir