Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyetini sürdüren Tarım Eğitim ve Çevre Gönüllüleri Topluluğu’nun proje ortağı olduğu “Connectedto Nature” isimli Erasmus+ Gençlik Değişimi Projesi kapsamında 6 öğrenci Slovenya’da gerçekleştirilen eğitime katıldı.

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Yozgat’ı temsil ettiler5

Ev sahibi ülke olan Slovenya dışında proje ortağı olan Türkiye, Letonya, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Fransa ve Macaristan’dan 6’şar genç katılımcı ve gençlik liderleri projede yer aldı.

Yozgat’ı temsil ettiler2

Etkinlikler Slovenya’nın Ljubljana ve Bled şehirlerinde gerçekleştirilirken, doğayı koruma ve doğayla birlikte yaşama temalı proje, Slovenya’da 10 günlük kamp ve faaliyetler şeklinde planlandı.

Yozgat’ı temsil ettiler

Türkiye’yi temsilen akademik ve proje danışmanlığını Yozgat Bozok Üniversitesi Zootekni Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Orhan Ermetin’in yürüttüğü Tarım Eğitim ve Çevre Gönüllüleri Topluluğu’nun 6 üyesi katılımcı olarak yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi