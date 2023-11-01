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Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyetini sürdüren Tarım Eğitim ve Çevre Gönüllüleri Topluluğu’nun proje ortağı olduğu “Connectedto Nature” isimli Erasmus+ Gençlik Değişimi Projesi kapsamında 6 öğrenci Slovenya’da gerçekleştirilen eğitime katıldı.

Ev sahibi ülke olan Slovenya dışında proje ortağı olan Türkiye, Letonya, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Fransa ve Macaristan’dan 6’şar genç katılımcı ve gençlik liderleri projede yer aldı.

Etkinlikler Slovenya’nın Ljubljana ve Bled şehirlerinde gerçekleştirilirken, doğayı koruma ve doğayla birlikte yaşama temalı proje, Slovenya’da 10 günlük kamp ve faaliyetler şeklinde planlandı.

Türkiye’yi temsilen akademik ve proje danışmanlığını Yozgat Bozok Üniversitesi Zootekni Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Orhan Ermetin’in yürüttüğü Tarım Eğitim ve Çevre Gönüllüleri Topluluğu’nun 6 üyesi katılımcı olarak yer aldı.