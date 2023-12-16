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Yozgat Bozok Üniversitesi’nin dönem başkanı olduğu UNİKOP Stratejik Planlama Kurulu toplantısına UNİKOP’a bağlı 12 üniversitenin Rektör Yardımcıları ve KOP İdaresinin temsilcilerinin yanı sıra Bozok Üniversitesinden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz ve Üniversite UNİKOP Koordinatörü Doçent Dr. Güngör Karakaş da katıldı.

Dönem başkanı olarak Bozok Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz’ın başkanlık ettiği toplantıda, 12 Kasım 2023 tarihinde Bozok Üniversitesinde yapılan 10. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumunun sonuçları değerlendirildi. KOP Bölge İdaresi Başkanlığının, Bölgesel Kalkınmaya dair proje yaklaşımları ve beklentileri ifade edildi. Üniversiteler arası işbirliği zeminleri, temas noktaları, birlikte başarabilme potansiyelleri, öğrencileri geleceğe hazırlayabilme iradeleri çok yönlü ele alındı. Bölgenin kalkınmasında; doğal kaynakların, biyolojik fırsatların, tarım, sanayi, ticaret, turizm ve sosyokültürel değerlerin projelere konu edilerek, bölgenin, ülkenin kalkınmasına yansımalarını temin yolları tartışıldı.

Her üniversitenin kendi bünyesinde proje üretmeye yönelik çalışma gruplarını oluşturarak, 2024 yılı mart ayının ilk haftasında yeni bir toplantı ile daha hızlı yol alınması da kararlara eklendi.