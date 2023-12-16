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Soğukların gelmesiyle birlikte insanlar evlerde daha sık vakit geçiriyor, bu nedenle tüketilen fazla ve gereksiz besinler obezite ve diğer sağlık sorunlarına yol açıyor.



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Barış Sarıakçalı, soğukların gelmesiyle birlikte beslen hakkında açıklamalarda bulundu. Kış aylarında hareket azlığından bahseden Dr. Sarıakçalı, “Kış aylarında özellikle soğukların gelmesiyle birlikte insanlar evlere kapanmak zorunda kalıyorlar. O nedenle hareketleri azalıyor. Hareket azlığı da kiloyu tetikliyor. Mutlaka akşam yemekten birkaç saat sonra mümkünse en az yarım saat yürüyüş yapmalarını öneriyorum. Akşam beslenmelerinde sadece meyve olabilir. Pasta, poğaça, şerbetli tatlılar gibi özellikle akşamları yenmemesini bunun yerine 1 tane elma veya 1 tane mandalina gibi meyve şekeri tüketebileceklerini önermekteyim” dedi.





“4 MİLYARDAN FAZLA KİŞİNİN OBEZ OLACAĞI DÜŞÜNÜLMEKTE”



İlerleyen zamanlarda obezite sayısının artacağından bahseden Sarıakçalı,” Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 1 milyardan fazla kişinin fazla kilolu ve obeziteye sahip olduğu bilinmekte. 2035’te de tahmini rakam dünyada 4 milyar kişinin fazla kilolu ve obezite olacağı düşünülmekte. Bu sayıyla 2 kişiden birinde obezite olacağı tahmin edilmekte. Özellikle teknolojinin artması, cep telefonları, bilgisayarlar, arabalar, scooterler gibi teknolojik araçların artması kişilerin hareketlerini azaltmakta buna bağlı da obezite sıklığı artmakta” ifadelerini kullandı.