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Akdağmadeni'nde ulaşım kalitesi ve konforunu artırmak adına sezon boyunca önemli çalışmalar sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Vatandaşlarımızın ilçede ulaşımlarını rahat ve güvenli bir şekilde sağlamaları için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda yeni otopark alanı sıcak asfalt çalışmasını tamamladık. Geçtiğimiz günlerde Saat Kulesi Meydanı ve Şehit Mehmet Köklü Parkıyla birlikte bütünlük arz eden bölgede kamulaştırma yapıp 3 taşınmazın yıkımını etap etap tamamlamıştık. Bu kapsamda ‘Şehirleri güzelleştiren, kentleri yaşanılabilir yapan ortak kullanım alanları ve meydanlarıdır’ anlayışıyla bölgede başlatmış olduğumuz meydan düzenleme projemiz kapsamında çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Otopark alanının sıcak asfalt atımını tamamladık. Ayrıca Saat Kulesi’nin etrafını açarak yapmış olduğumuz kavşak düzenlemesiyle, meydanda gelişi güzel manevranın önüne geçecek çalışmamızı tamamladık” şeklinde konuştu.

“İLÇEDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR”

İlçenin bir çok yerinde çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Yalçın, “İlçemizin bir çok noktasında yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi çalışmamız devam ediyor. İlçemiz ulaşım alanında çok büyük ilerlemeler kaydetti. Alt yapısını tamamladığımız birçok yeni yolda hızlıca sıcak asfaltını seriyoruz. Yeni yollarla beraber hem yol genişletme çalışmaları yapıyoruz hem de altyapısı tamamlanmış olan yollarımızın asfaltlarını, üst yapılarını en iyi şekilde yeniliyoruz. Mevcut yolları onaran ekiplerimiz, imar planları doğrultusunda yeni açılan cadde ve sokakların da asfaltlamasını yapıyor. Belirlenen plan ve program dâhilinde sırasıyla mahalle ve caddelerde yol bakım ve onarım çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Mevsim şartları imkan tanıyana kadar bu yıl programımızda olan tüm yollarımızı tamamlayacağız. İnşallah çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.