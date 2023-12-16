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TUİK tarafından açıklanan son verilere göre, Yozgat ve çevre illerindeki istihdam oranları göz önüne alındığında ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. İş gücü piyasasındaki son durumu değerlendiren TUİK, Yozgat'ın yanı sıra komşu illerin istihdam performansını da açıkladı.

İSTİHDAMDA YÜZDE 45,3 ORANI YOZGAT’TA

Yapılan incelemeye göre, Yozgat'ta istihdam oranı yüzde 45,3 olarak belirlendi. Bu veri, bölgedeki ekonomik aktivitenin bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Komşu illerle kıyaslandığında ise Çorum ve Tokat'ın yüzde 49,9 ile öne çıktığı görülüyor. Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale ise sırasıyla yüzde 45,3 ve yüzde 45,2 oranlarıyla istihdamda benzer bir seviyede bulunuyor.

BÖLGESEL İSTİHDAM EĞİLİMLERİ VE EKONOMİK DURUM

Yozgat'ın istihdam performansındaki bu rakamlar, bölgesel ekonominin genel sağlığı ve istihdam eğilimleri hakkında önemli ipuçları sunuyor. Çeşitli sektörlerdeki istihdamdaki bu farklılıklar, yerel ekonomik dinamiklerin anlaşılmasına katkı sağlıyor.

YOZGAT'IN EKONOMİK PORTRESİ

Yozgat'ın istihdam oranı yüzde 45,3 ile ölçüldü. Bu rakam, şehirdeki ekonomik aktivitenin ve iş gücü piyasasının genel durumunu yansıtmakla birlikte, bölgesel olarak benzer seviyedeki illerle karşılaştırıldığında dikkat çekiyor.