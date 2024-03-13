13 Mart 2024 tarihli Yozgat Belediyesine ait arsa satış ihalesi sırasında Yozgatlı iş insanı Şenol Yemenoğlu’nun itirazları üzerine, yapılan arsa satış ihalelerinin altında geçmişe dönük usulsüzlük iddiası gündeme bomba gibi düştü!

Önceki gün Yozgat Belediyesinde yapılan ihale ile 6 adet arsa yeni sahiplerine satışı yapıldı. İhale esnasında Yozgat’ın tanınmış iş insanlarından Şenol Yemenoğlu, satışı yapılan arsalarla ilgili itirazını dile getirdi.

Önceki gün satışı yapılan arsalardan biri için, 2023 yılının temmuz ayında Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Erol’un talebi üzerine Erol’un şahsi banka hesabına yaklaşık 5 buçuk milyon lira gönderdiğini iddia eden Şenol Yemenoğlu, iddialarını şu şekilde ifade etti: “Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Erol beni arayarak, Yozgat Belediyesi Bozokspor’a yeni oyuncu transferi için paraya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Erol bana ‘Bunu karşılığında sana bir arsa vereyim’ dedi. Ben de ‘İhaleye çıkın, arsayı ihaleden alayım’ deyince devamında Başkan Yardımcısı Erol, ‘İhalede ayarlarız, arsayı sana veririz’ dedi. 2023 yılının aralık ayında bana söz verilen arsa için yapılan ihalede arsayı başka bir firma aldı ve bu ihale arsayı bana veremedikleri için belediye tarafından iptal edildi. Söz konusu arsa 13 Mart 2024 tarihinde satışı yapılan 6 adet arsadan biriydi. Parasını yaklaşık bir yıl önce ödediğim arsa tekrar bir başkasına satılmış oldu. Ben de ihale salonun önünde haklı olarak usulsüzlük yapıldığını dile getirdim. Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Erol’un şahsi banka hesabına gönderdiğim para, şayet arsa bedeli olarak gönderilmediği iddia edilirse, benden bu parayı ne için aldıklarını açıklamalarını talep ediyorum.”