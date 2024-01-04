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Komşu illerin belediyelerine göre en fazla 21/f pazarlık usulü ihale yapan belediye olduğu ortaya çıkan Yozgat Belediyesi’nin bu tutumu 2024 yılının ilk günlerinde de kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor.

TANITIM KİTABI DA PAZARLIK USULÜ İLE 570 BİN LİRA…

Seçim öncesi propaganda çalışmaları için dağıtılan “Dev Adımlarla Dört Yıl” başlıklı tanıtım kitabının da “kitap basımı” adı altında 21/f pazarlık usulüyle ihale edildiği ortaya çıktı. 603 bin 300 lira yaklaşık maliyet belirlenen ihaleyi Yozgatlı bir firma 570 bin liralık tek teklifle aldı.

ÖNCE DAĞITILDI SONRA 21/F İHALESİ YAPILDI!

Başkan Köse’nin 30 Eylül 2023 günü yaptığı değerlendirme toplantısının ardından, ekim ayında belediye personeli tarafından vatandaşlara dağıtılan tanıtım kitabının 8 Aralık 2023 tarihinde 21/f pazarlık usulüyle ihale edilmesi dikkatlerden kaçmadı.

21/f pazarlık usulü ihalenin sözleşme tarihi 22 Aralık 2023, sözleşme süresi ise 25 Aralık 2023 - 23 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Ekim ayında vatandaşa dağıtımı yapılan kitapların sözleşme süresinin 25 Aralık 2023 - 23 Ocak 2024 olması kafaları karıştırdı. Ekim ayında hazırlanan ve dağıtımı yapılan kitabın ihalesinin 2 ay sonra yapılması, sözleşmesinin ise yaklaşık 3 aya kadar sarkması Yozgat kamuoyunda merak konusu oldu.

KONAĞIN FİYATI KADAR KONAK MALZEMESİ ALIMI!

Yozgat Belediyesi’nin 6 Aralık 2023 tarihinde “Mehmet Hulusi Efendi Konağına Malzeme Alımı” adı altında 21/f pazarlık usulüyle 1 milyon 398 bin 345 liralık alım yaptığı ortaya çıktı. 1 milyon 412 bin 346 lira 67 kuruş yaklaşık maliyet belirlenen ihaleyi Yozgatlı bir firma 1 milyon 398 bin 345 liralık tek teklifle aldı.

Bu 21/f ihaleyi internet üzerinde gören bazı vatandaşlar, “Başkan Köse konak mı satın aldı? Bir konağa 1.4 milyonluk ne malzemesi alınıyor?” sorularını yönelttiler.

KÖSE’YE YAKIN İSİMLER Mİ?

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) resmi internet sayfasında yer alan ihale bilgilerini inceleyen vatandaşlar, 21/f pazarlık usulüyle yapılan alımların Başkan Köse ve ekibine yakın isimler olduğunu iddia ettiler.

34 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN

34 PAZARLIK USULÜ İHALE

Yozgat Belediyesi tarafından 1 Ocak – 8 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan 21/f pazarlık usulü ihale sayısı 34 ve bu ihalelerin belediyeye maliyeti 32 milyon 799 bin 687 lira 55 kuruş.

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) resmi internet sayfasında yer alan Yozgat Belediyesi’nin 21/f pazarlık usulü ihalelerle yaptığı alımlar ve ihale bedelleri şu şekilde:

07.02.2023 - Atık Getirme Merkezi Kurulumu İçin Malzeme Alımı - 290.600,00 lira

22.02.2023 - Elektrik Malzemesi - 548.200,00 lira

23.02.2023 - Pompalı Hazır Beton - 919.750,00 lira

24.02.2023 - Kırtasiye Malzemesi Alımı - 652.200,00 lira

28.02.2023 - Temizlik Malzemesi - 1.326.200,00 lira

01.03.2023 - İnşaat Malzemeleri Alımı - 1.330.900,00 lira

13.03.2023 - Ramazan Ayı İftar Yemeği - 1.414.400,00 lira

13.03.2023 - Elektrik Malzemeleri Alımı - 402.019,35 lira

03.04.2023 - Mobilya ve Tefrişat Malzemesi Alımı - 747.850,00 lira

04.04.2023 - Madeni Yağ - 329.700,00 lira

05.04.2023 - Billboard ve Raket Tamir Tadilat Hizmet Alım İşi - 475.000,00 lira

07.04.2023 - Depremzede Ailelere İftar Yemeği Verilmesi - 960.000,00 lira

14.04.2023 - Elektrik Malzemesi Alımı - 1.331.439,50 lira

18.04.2023 - Gıda ve Eşya Taşımak İçin Koli Alımı - 423.470,00 lira

27.04.2023 - 80 Ton/Saat Kapasiteli Asfalt Plenti Demontaj ve Montaj Hizmeti Alımı İşi - 1.425.000,00 lira

02.05.2023 - Yol Çizgi Boyası Malzemesi - 636.750,00 lira

16.05.2023 - Uzun Şasi Çift Kabin Araç Kiralama - 784.000,00 lira

30.05.2023 - Billboard, Raket ve Branda Alımı - 746.000,00 lira

19.07.2023 - Gezi Organizasyonu Hizmet Alımı Araç Kiralama - 1.350.000,00 lira

26.07.2023 - Zirai Alet Malzemeleri - 1.223.348,00 lira

26.07.2023 - Mobilya Malzemeleri Alımı - 1.417.200,00 lira

11.08.2023 - Asfalt Plentine Elektrik Malzemesi - 610.979,50 lira

21.08.2023 - Ekskavatör Kiralama - 1.380.000,00 lira

23.08.2023 - Asfalt Plenti Doğalgaz Dönüşüm İşi - 686.897,00 lira

08.09.2023 - Ses, Sahne ve Işık Sistemi Kiralama - 1.196.000,00 lira

12.09.2023 - Park Donatıları Alımı - 1.254.000,00 lira

26.09.2023 - İnşaat Demiri ve Hazır Beton Alımı - 840.000,00 lira

29.09.2023 - Fiber Çatılı Kamelya ve Fiber Çatılı Piknik Masası Alımı - 1.389.500,00 lira

29.09.2023 - İletişim Kampanyası ve Lansman Toplantısı - 1.380.000,00 lira

10.10.2023 - Çocuk Oyun Grupları Zemin Malzemesi Alımı - 1.398.980,00 lira

02.11.2023 - Elektrik Malzemeleri - 1.115.959,20 lira

17.11.2023 - Gastronomi Günleri Organizasyonu – 845.000,00 lira

06.12.2023 - Mehmet Hulusi Efendi Konağına Malzeme Alımı - 1.398.345 lira

08.12.2023 – Kitap Basımı – 570.000 lira

Haberde yer alan tüm bilgiler, KİK’in EKAP resmi internet adresi olan https://ekap.kik.gov.tr adresinden alındı. Bu bilgiler kamuya açık ve haberimizde yer alan verilerin tamamı bu adresten teyit edilebilir.