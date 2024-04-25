Yozgat Belediyesi tabelasına Başkan Kazım Arslan talimatıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan T.C. ibaresi eklendi.

Yozgat Belediye Başkanlığı binasına, Yeniden Refah Partisi'nden seçilen Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın talimatıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan T.C. ibaresi eklendi.

Başkan Arslan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında yapılan bu değişikliği, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirdiklerini belirtti.

“TALEBE SESSİZ KALMADIK”

Konu ile alakalı bize özel açıklamalarda bulunan Arslan, “Sosyal medya hesaplarıma Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin eklenmesi noktasında başkalık görevine başladığımdan beri yaklaşık 20 gündür çok aşırı bir şekilde talep oldu. Bizler de o talebe sessiz kalmadık. Vatandaşlarımızın talebiydi. Dolayısıyla da bu ibareyi belediye binamıza ekledik. Bizim de isteyerek yaptığımız bir şey” şeklinde konuştu.