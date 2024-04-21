Yozgat Belediyesi ekipleri, il genelinde etkili olabilecek sağanak yağışlara hazırlık amacıyla mazgallarda temizlik çalışması yürüttü.

Belediye ekipleri tarafından şehirde bulunan mazgallar temizlendi.

Olası yağışlarda sıkıntı yaşanmaması adına harekete geçen Yozgat Belediye ekiplerince şehirde bulunan tüm mazgallar temizlendi.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü, il merkezindeki yağmur suyu ızgaralarının temizliğini gerçekleştirerek olası su baskınlarına karşı önlemlerini arttırıyor. Yaşanabilecek su baskınlarına karşı yağmur suyunun rögarlara hızlı bir şekilde akışını sağlamak için yağmur suyu ızgaraları Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün oluşturduğu ekipler tarafından temizleniyor.

Yapılan temizlik sonrasında belediye tarafından yapılan açıklamada, “Olası yağışlarda sıkıntı yaşanmaması için belediyemiz sorumluluğunda olan tüm mazgallar temizlendi. Şiddetli yağışlarda vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için il genelindeki mazgallarımızı temizleyerek vatandaşlarımızın tekrar hizmetine sunuyoruz. Ekiplerimiz mazgalların temizleme çalışmalarını sürdürüyorlar. Amacımız, muhtemel yağışlardan kaynaklanabilecek tıkanıklıklar nedeniyle olası sel ve su taşkınlarına karşı erken önlem almaktır” dedi.