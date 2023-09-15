Yozgat'ta gençleri dijital ortamdan kurtarıp ufku açık, sosyal anlamda gelişmiş ve ahlaklı yetişmesi için tüm spor branşlarının Yozgat'ta geliştirilmesi gerektiğini belirten Başkan Aydoğmuş, “Yozgat il merkezi başta olmak üzere tüm ilçelerde her branşta spor kulübü sayılarının, kültür ve sanatsal faaliyetlerin artırılması için yerel yönetimlerin fiziki şartlara uygun alanlar oluşturulması, proje üretmesi, maddi desteklerde bulunması ve gençleri yeteneklerine göre spora sanata ve kültürel faaliyetlere yönlendirilmesi sağlanmalıdır” dedi.

Başkan Aydoğmuş yaptığı açıklamada; “Bu sayede toplumsal iletişimi güçlü, kendini iyi ifade eden, çalışkan, idealist bir Yozgat gençliği oluşturmak daha mümkündür. Bir zamanlar Yimpaş Yozgatspor’un 1’inci ligde oynaması bizleri gururlandırmış ve ilimizin tanıtılması bakımından büyük başarı olarak tarihe geçmiştir. Son zamanlarda İlimiz için önemli başarılar sağlayan Hentbol Kadınlar 1’inci Liginde de oynayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kadınlar Hentbol takımımızın başarısıda İlimizin tanıtımında önem arz etmektedir. Bu kapsamda aynı tarihi başarıyı 17 Eylül de Türkiye Kupası eleme maçlarına katılacak olan Yozgat Belediye Bozokspor’dan da bekliyoruz. 17 Eylül günü oynayacağı Türkiye Kupası ön eleme maçında Yozgat Belediye Bozokspor’a başarılar diliyorum. İnşallah maçları kazanıp final oynamasını ve finalde kupayı Yozgat’ımıza kazandırmasını diliyorum. Son olarak şunuda belirtmek isterimki, Yozgat tan büyük bir eksiklik olarak gördüğüm, başta futbol takımları olmak üzere, diğer spor branşlarında da antrenman sahalarının eksik olduğunu, bu kapsamda antrenman sahaları sayısının artırılması gerektiğini belirlemek istiyorum. Gençlik Spor Bakanlığı, İl ve ilçe belediyeleri spor branşları antrenman sahaları alt yapısını yaparlarsa inanıyorumki Yozgat 'ta her şey çok başka olacak ve sporu geliştirici faaliyetler artacaktır diyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)