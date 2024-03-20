Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı'nın, doğanın uyanışını ve umut dolu yeni başlangıçları simgelediğini vurgulayan Taştan, bu özel günün ülkemizde ve komşu ülkelerde, akraba devlet ve topluluklarında ortak bir ruh ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan mesajında, "Nevruz, milletimizin geçmişine sahip çıkma ve geleceğini birlikte inşa etme iradesini ifade eden, Orta Asya'dan Balkanlara kadar tüm canlılığıyla varlığını sürdüren bir bayramdır" dedi. Aşık Veysel'in "benim sadık yarim kara topraktır" dizesiyle atıfta bulunarak, toprak anaya verilen önemin altını çizdi.

Baharın gelişiyle birlikte doğada yaşanan hareketlilik ve renk şölenine dikkat çeken Taştan, Nevruz'un aynı zamanda barış, sevgi ve kardeşlik gibi değerleri hatırlatan, tüm insanlık için önemli bir bayram olduğunu vurguladı. Nevruz'un yeni bir uyanış, barış, dostluk, birlik ve beraberliğe yapılan bir çağrı olduğunu ifade etti.

Milletçe birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe daha fazla sahip çıkılması gerektiğini belirten Taştan, medeniyet ve kültür havzamıza yönelik tehditlere karşı tarihimizden ve geleneklerimizden aldığımız güçle mücadele edileceğini söyledi. Farklılıkların ve çeşitliliklerin ortak kültür mirasımızı oluşturduğunu, bu zenginliğin milletimizin birlik ve bütünlüğünü güçlendirmiştir. Nevruz Bayramı'nın, yepyeni bir dönemin açılışına vesile olacağına inancım ile tüm insanlığın, milletimizin ve Yozgat Halkımızın Nevruz Bayramı'nı kutluyorum.