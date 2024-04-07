Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından “Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri” kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Yozgat Merkez ve Sorgun’da yolcu taşıyan araçlara yönelik Sivil Trafik Denetim Faaliyeti yapıldı.

Trafik ekipleri tarafından yapılan faaliyetlerde, emniyet kemeri kullanımı, takograf kontrolü ve Sürücülerin hız limitlerine uymaları ve genel trafik kuralları hakkında bilgiler verilerek broşür dağıtımı yapıldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Trafik kazalarının en aza indirilmesi için, gerekli emniyet tedbirleri ve denetimler kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.