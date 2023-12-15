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Yıldırım, yaptığı açıklamada, uyku eksikliğinin bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyonlara yakalanma riskini artırdığını belirtti.

Yetişkinlerin günde 7-8 saat, çocukların ise yaşlarına göre 8-12 saat uyuması gerektiğini ifade eden Yıldırım, “Uyku, vücudun kendini onarması ve yenilenmesi için gereklidir. Uyku sırasında bağışıklık sistemi hücreleri aktif olarak çalışır ve enfeksiyonlarla savaşmaya hazır hale gelir. Yetersiz uyku, bağışıklık sisteminin bu işlevlerini yerine getirmesini zorlaştırarak enfeksiyonlara yakalanma riskini artırır” dedi.

Yıldırım, uyku düzenini sağlamak için uyku saatlerini düzenli tutmak, uyku ortamının karanlık, sessiz ve serin olmasına özen göstermek, kafein ve alkol tüketiminden kaçınmak gerektiğini söyledi.

Her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkılması gerektiğini belirten Dr. Murat Yıldırım, “Uykudan önce kafein ve alkol tüketmekten kaçının. Yatak odanızın karanlık, sessiz ve serin olduğundan emin olun. Yatmadan önce rahatlatıcı bir şeyler yapın, örneğin kitap okuyun veya ılık bir duş alın. Yatağa yattığınızda uyumakta zorlanıyorsanız, yataktan çıkın ve başka bir odada rahatlatıcı bir şeyler yapın. Yine de uykuya dalamıyorsanız, 20 dakika sonra tekrar yatağa dönün. Yeterli ve düzenli uyku, sağlıklı bir yaşam için önemli bir faktördür. Uyku düzeninizi sağlayarak bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir ve enfeksiyonlardan korunabilirsiniz” şeklinde konuştu.