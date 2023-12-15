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Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşinin işyerini kurşunlattığı iddiasıyla emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, İstanbul'da eski eşinin işyerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili olarak gözaltına alındı. Ronay, emniyet müdürlüğüne götürülerek ifade vermeye çağrıldı.

Ece Ronay'ın eski eşinin işyerinin kurşunlanması olayı, silahlı saldırı suçlamasıyla gündeme geldi. Fenomenin, eski eşi ve kendisi adına açılan iş yerlerinin kurşunlanması konusunda azmettirici olma iddiasıyla ifade vermesi bekleniyor.

Bağdat Caddesi ve Gebze'deki şubeleri kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğrayan Ronay, bu olaylar sonrasında "Birileri beni bu olayların içine çekmeye çalışıyor" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.