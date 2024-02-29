Son teknolojiye sahip kliniklerle donatılan Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinde ileri tetkik ve tedavi gerektiren diş tedavi işlemleri yapılacak.

Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinde, Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim gören öğrencilere diş hekimliği alanında bilgi ve beceri kazandırmanın yanı sıra 20’yi aşkın ünite ile de halka hizmet verilecek.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, kısa bir süre sonra hizmete girecek olan Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinde incelemelerde bulunarak son durumunu yerinde gördü.

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat Bozok Üniversitesi olarak sağlık alanındaki yatırımlara bir yenisini daha eklemenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Yozgat’a ve Bozok Üniversitesine yakışır son teknoloji ile donatılmış Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinin kısa bir süre sonra hizmete gireceğini belirten Rektör Prof. Dr. Yaşar, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz günlerde üniversitemizde sağlık alanında yapacağımız yeni projeler ve yatırımlara ilişkin sözümüz vardı. Üniversitemize kazandırmayı düşündüğüm Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin hizmete açılması yönündeydi. Her iki eserin hizmete açılmasında artık sona geldik. Yozgat’ımıza ve üniversitemize yakışır modern bir Diş Hekimliği Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi yaptık. Merkezimizle ilgili gerekli girişimleri tamamlayarak ruhsat başvurusunda bulunduk. Yakın zamanda sonuçlanacak. Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezimizden Diş Hekimliği Fakültemizdeki eğitim gören öğrencilerimiz de istifa edecek. Son teknoloji ile donatılan kliniklerin yer aldığı merkezimizde 20’nin üzerinde ünite bulunuyor. Ünite sayımızı her geçen gün artırmanın gayreti içinde olacağız. Verdiğimiz bir sözü daha gerçekleştirmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezimizin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ilimize, üniversitemize ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."