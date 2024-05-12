Sürmeli Grup Hediyelik Eşya işletme sahibi Mahmut Demirer, Yozgat’a özgü yöresel ürünleri üreterek dışarıdan şehre gelen turistlere yeni olanak sunuyor.

Yöresel ürünleri tanıtmak amacıyla bir yola çıkarak bir dükkân açan Sürmeli Grup Hediyelik Eşya işletme sahibi Mahmut Demirer, Yozgat’ı tanıtıyor.

Kolonyasından, parfümüne, magnetinden, bardağına birçok ürünü Yozgat ile özdeşleştiren Demirer, Yozgat merkez dâhil her ilçeye özgü bir koku ile kolonyalar ürettiklerini söyledi.

Demirer, Yozgat’ta böyle bir yerin olmadığını görünce de yöreyi tanıtmak istediğini aktardı.

Kayseri’den Yozgat’ı gezmeye gelen Mehmet Ali isimli bir vatandaş ise, böyle bir yerin olmasının çok güzel olduğunu belirterek Yozgat’ın insanlarının çok misafirperver olduğunu bildirdi.

“GURURLUYUM”

Yöresel ürünleri kendilerinin ürettiklerini söyleyen İşletme sahibi Mahmut Demirer, “Yöresel ürünlerimizi tanıtmak amacıyla böyle bir yer açtık. Her çeşit ürünümüz mevcut. Yozgat’ta böyle bir yer yoktu. Yöremizi güzel tanıtmak amacıyla böyle bir yer açtık. Yöresel ürünlerimizi kendimiz ürettik. Bundan dolayı da gururluyum” şeklinde konuştu.

“HER ŞEYİNİ BİZ YAPTIRIYORUZ”

Demirer, “Her ilçemize özgü bir koku ile kolonyalar ürettik. Çamlık, Cehrilik, Aydıncık kavun, Çekerek lavanta, Şefaatli rüzgârı ve daha birçok ilçemize özgü kokularla kolonya ürettik. Kolonya haricinde parfüm de yaptık. Bütün bu ürünlerin tasarımından üretimine her şeyini biz yaptırıyoruz. Yöremize ait Bozok Türk kahvesini de ürettik” ifadelerini kullandı.

“YÖREMİZİ TANITMAK İSTEDİM”

Yozgat’ı tanıtmak için böyle bir yola çıktığını belirten Demirer, “Dışarıdan Yozgat’a gelen ve Yozgat’tan dışarıya hediyelik eşya götürmek amacıyla arayışta olan vatandaşlar vardı. Yozgat’ta böyle bir yerin olmadığını görünce de yöremizi tanıtmak istedim. Yani Yozgat’ı tanıtmak için bu işe başladım. Tamamıyla kendi imkânlarımla harekete geçtim” dedi.

“ÇOK GÜZEL DÖNÜŞLER ALIYORUZ”

Demirer, açıklamasının devamında şu şekilde konuştu: “Yozgat Halk Eğitim Merkezinde üretilen ürünlerimize de dükkânımızda yer veriyoruz. Yozgat Bozok Üniversitesinde üretilen lavantalar da dükkânımızda yer alıyor. Her ürünümüzü Yozgat ve ilçelerle özdeşleştirip müşterilerimize sunduk. Çok güzel dönüşler alıyoruz.”

“ÇOK GÜZEL AĞIRLANDIM”

Mehmet Ali isimli bir vatandaş, “Emekliyim. Kızımın işi dolayısıyla ben de Yozgat’ı bir görüp gezmek istedim. Yozgat’tan hatıra kalsın diye ürünlere bakmak istedim. Normalde Kayseri’de yaşıyorum. Çocuklarıma burayı gördüğüme dair bir hatıra kalması için magnet aldım. Yozgat’ın insanları çok misafirperver. İlk defa geliyorum Yozgat’a. Konaklarda çok güzel ağırlandım. Şerbet ikram ettiler. Kavurgadan tattım. Çok güzeldi. Çok memnun kaldım. Vatandaşlara soruyorum gezilecek yerler neresi diye. Herkes bir şeyler ikram etti. Çok cana yakın insanlarınız var. Bütün Yozgat halkına teşekkür ediyorum” diye konuştu.