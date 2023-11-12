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Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “İlçemizin birçok noktasında yol yenileme, bakım ve onarım çalışmaları ile kaldırım ve çevre düzenlemesini eş zamanlı olarak yürütüyoruz” dedi.

Başkan Yalçın, Emek Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde başlatılan ilk etap çalışmaları kapsamında, ilçenin yoğun kullanılan yollarından birini daha sıcak asfalt ile yenilediklerini söyledi.

Modern kaldırımları ve çevre düzenlemesi ile ilçenin yaşam kalitesini arttıran projelere bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Başkan Yalçın, “Akdağmadeni'ne Hayırlı Olsun. Yapılacak çok işimiz , gidilecek çok yolumuz var. Durmadan, dinlenmeden, aşkla, şevkle, muhabbetle” ifadelerini kullandı.