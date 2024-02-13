Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında şehirlerarası otobüslerde yolcuların emniyet kemeri kullanımı konulu toplantı gerçekleştirildi.

Otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluk olduğunu belirten Vali Mehmet Ali Özkan, “Şehirlerarası yolcu otobüslerinin karışmış olduğu trafik kazalarının önlenmesi ve vatandaşların can güvenliğini sağlamaktır” dedi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler denetlenerek, yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgilendirmeler devam ediyor. Vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerimiz aralıksız sürdürülecektir” ifadelerini kullandı.