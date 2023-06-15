Yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Yılmaz, mezbahane yol çalışmalarının ve çevre düzeninin en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Mezbahane'de bulunan kesim hanenin donanımlı bir şekilde hizmet verdiğini ifade eden Başkan Yılmaz, yol çalışmalarının yapımı işiyle birlikte çevre düzeni çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini belirtti.

Başkan Yılmaz, "Modern mezbahanemizin ilçe halkına hizmet vermeye başlamasının ardından, gerek yol çalışması olsun gerekse çevre düzenleme çalışması ekiplerimiz tarafından mevsim koşulları dahilinde devam etmektedir" dedi.

Planlı, programlı ve gayretli çalışmalarının sonucunda bir fazla sokağa daha hizmet götürmek için gayret ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, "Belediye ekiplerimizle birlikte her bir cadde ve sokağın ihtiyaçlarını belirleyerek hızlı ve etkili çözümler üretmekteyiz. Hizmetlerin zamanında ve kaliteli bir şekilde sunulması için özveriyle çalışmaktayız. Belediye olarak ilçe halkımızın taleplerini dikkate alıyoruz ve ihtiyaç duyulan bölgelere öncelik vererek hizmet götürmeye çalışıyoruz. İlçe halkımızın yaşam kalitesini artırmak ve günlük hayatlarını kolaylaştırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Planlı, programlı ve gayretli çalışmalarımız sayesinde bir fazla sokağımıza daha hizmet götürmek için çaba sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti ve ihtiyaçları bizim önceliğimizdir. Halkımıza en iyi hizmeti sunabilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

İncelemelere Başkan Yılmaz’a Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Kaplan da eşlik etti.

Başkan Yardımcısı Kaplan ise çalışmaların takip edilmesi ve sürecin en iyi şekilde ilerlemesi için belediye olarak gerekli desteği verdiklerini ifade etti.

Başkan Yardımcısı Kaplan, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir yol kullanımı sağlanması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurguladı. Mustafa Babayiğit