Üniversite sıralama kuruluşlarından Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2024 sonuçları açıklandı.

Yozgat Bozok Üniversitesi, Times Higher Education (THE) 2024 Dünya Üniversite sıralamaları listesinde “1500+” aralığında yer alma başarısını gösterdi.

2004 yılından bu yana öğrenciler, aileler, akademisyenler, üniversite yöneticileri, hükümetler ve sanayi kuruluşları için üniversiteler hakkında güvenilir performans verileri sağlayan Times Higher Education (THE), üniversitelerin dünya çapındaki performansını değerlendirmek ve yükseköğretim kurumlarının misyon ve başarılarını anlatmak için çeşitli kriterlere göre sıralamakta. Ayrıca THE dünya çapında araştırma-odaklı olan tüm üniversiteleri temel misyonları olan eğitim, araştırma, endüstri geliri ve uluslararası görünümü esas alarak küresel üniversite lig tablosu verilerini takipçileriyle paylaşmakta. Başarı sıralaması ölçeğinde; öğretim (öğrenme ortamı), araştırma (hacim, gelir ve itibar), alıntılar (araştırma etkisi), endüstri geliri (bilgi transferi), uluslararası görünüm (personel, öğrenciler ve araştırma) kriterleri dikkate alınmakta.

Yozgat Bozok Üniversitesi 2023 sıralamasında altı kategoride Öğretimde (öğrenme ortamı) 13,8’lik; Araştırma (hacim, gelir ve itibar) 8,7; Alıntılarda (araştırma etkisi) 30,2; Endüstri Gelirinde (bilgi transferi) 38,4; Uluslararası Görünümde (personel, öğrenciler ve araştırma) 27,7’lik bir puan elde etti.

Bozok Üniversitesi 2024 sıralamasında altı kategoride Öğretme (öğrenme ortamı) yüzde 29,5’lik; Araştırma ortamı yüzde 29; Araştırma kalitesi yüzde 30; Sanayi yüzde 4; Uluslararası Görünümde ise yüzde 7,5’lik bir puan elde etti.

Türkiye’den 75 Üniversitenin sıralamada yer aldığı listede 351-400 aralığında 3 üniversite, 501-600 aralığında 1 üniversite, 601-800 aralığında 4 üniversite, 801-1000 aralığında 3 üniversite, 1001-1200 aralığında 7 üniversite, 12001-1500 aralığında 17 üniversite ve üniversitemizin de yer aldığı 1501+ aralığında ise 40 üniversite yer aldı.

1501+ aralığında yer alan Aksaray, Ankara, Ankara Yıldırım Beyazıt, Başkent, Bilecik Şeyh Edebali, Bolu Abant İzzet Baysal, Bursa Teknik, Bursa Uludağ, Çankırı, Manisa Celal Bayar, Dicle, Kütahya Dumlupınar, Erzincan Binali Yıldırım, Eskişehir Osmangazi, Gaziantep, Hitit, İnönü, İstanbul Aydın, İstanbul Medipol, İzmir Ekonomi, Karadeniz Teknik, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir Ahi Evran, Kocaeli, Marmara, Niğde Ömer Halis Demir, Ondokuz Mayıs, Ordu, Pamukkale, Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Cumhuriyet, Süleyman Demirel, Tokat Gaziosmanpaşa, Uşak, Van Yüzüncü Yıl, Yeditepe Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit listede yerini aldı. (Yasin Nazım Kayhan)