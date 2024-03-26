Arabası olan emekliye güzel haber geldi. Yıllardır para ödeniyordu artık o hizmet tamamen ücretsiz oldu

Ziraat Bankası, emekli olan araç sahiplerine müjdeli bir haber verdi. Yıllardır devam eden promosyon kampanyasını güncelleyerek, artık emeklilere araç sahipliği durumunda tamamen ücretsiz hizmet sunacaklarını duyurdu.

Banka yetkilileri, yeni kampanya detaylarını açıklayarak, "İlk kez emekli maaşı alacak müşterilerimiz, Bankamızı tercih ederek bir yıl boyunca geçerli olacak avantajlardan hemen faydalanmaya başlayabilirler." dedi.

Yapılan duyuruya göre, emekli maaş promosyonu 12 bin TL'ye yükseltilirken, emeklilere sunulan ek imkanlar şunlar:

Emekli olan ve maaşını Ziraat Bankası'ndan alan müşterilere özel kampanyalı vadeli mevduat faiz avantajı sunulacak. Bu avantajlardan yararlanmak için en yakın şubeye başvurulabilecek veya Ziraat Mobil ya da İnternet Bankacılığı üzerinden vadeli mevduat hesabı açılabilecek.

Ziraat Bankası, ilk kez emekli olan ve maaşını bankadan almaya başlayan müşterilere özel olarak ücretsiz HGS etiketi hizmeti sunacak. Bu hizmet için en yakın şubeye başvurulabilecek.

Banka, emekli müşterilere özel %25 indirimli kiralık kasa hizmeti sunacak. Bu hizmetten yararlanmak için şubelere başvurulabilecek.

Banka, dijital kanallar üzerinden Havale-EFT-FAST işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirecek.

Sunulan bu imkanlardan faydalanmak isteyen emeklilerin, emekli maaşlarını Ziraat Bankası'na taşımaları ve 3 yıllık maaş promosyonu sözleşmesi imzalamaları yeterli olacak. Bu kampanya kapsamında, emekli maaşı müşterilerine 12 bin TL promosyon tutarı yanı sıra ücretsiz HGS hizmeti sunulacak.