Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, Sorgun ilçesinin her mahallesinde her köşesinde ayak izlerinin olduğunu ve Sorgun halkına en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını söyledi.

Yıllardır el değmemiş Aydınlıkevler Mahallesi Yıldızkent Sitesi mevkisinin asfalt çalışmasını tamamladıklarını dile getiren Ekinci, şehrin genel modern görüntüsüne dahil ettiklerini ifade etti.

Tüm sokaklarda olduğu gibi Aydınlıkevler Mahallesi Yıldızkent Sitesi mevkisinin kendileri ile aydınlandığının altını çizen Ekinci, Sorgun Belediyesi olarak çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiklerini belirtti.

Sorgun’un her köşesine girdiklerini ve girdikleri her yerde de yeni yaşam alanları oluşturduklarına dikkat çeken Ekinci, “Sorgun halkı her şeyin en iyisine layık. Biz de belediye olarak onlara en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz” dedi.