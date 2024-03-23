Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren değişiklik yapıldı. Emeklilerin yıllarca bedavaya yaptığı uygulama artık yasaklandı.

Milyonlarca emekli için önemli bir değişiklik yapıldı ve bu değişiklik emeklilerin yaşamlarını doğrudan etkilemekte. Artık emeklilerin uzun yıllar boyunca ücretsiz olarak faydalandığı bir uygulama yasaklandı.

Türkiye'de yaşayan 16 milyondan fazla emekli bulunmaktadır ve bu kesimin büyük bir kısmı yaşlı bireylerden oluşmaktadır. Bu nedenle, bazı emekli hizmetleri, genellikle çalışanların refakati eşliğinde sunulmaktaydı. Ancak, son yapılan değişiklikle birlikte milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bir durum ortaya çıktı.

28 Şubat 2023'te Meclis'ten geçen EYT düzenlemesiyle birlikte Türkiye'deki emekli sayısı 16 milyonun üzerine çıkmıştır. Önümüzdeki günlerde Bağ-Kur tarafında yapılacak düzenlemelerle birlikte emekli sayısının 17.5 milyona ulaşması beklenmektedir. Bu emekli vatandaşların önemli bir bölümü 'yaşlı nüfus' kategorisine girmektedir.

Teknolojiyle iç içe olmayan yaşlı nüfus, gençler için basit olan uygulamaları kullanmakta zorluk çekebilmektedir. Türkiye'deki milyonlarca emekli, ATM kullanımındaki teknik zorluklar nedeniyle maaşlarını genellikle banka şubelerinden almaktadır.

Geçtiğimiz yıl, veznelerden yapılabilecek işlem ve para çekme limiti 10 bin liranın üzerine çıkarılmıştı. Ancak son dönemde yaşanan enflasyon sonrasında, bankalar sadece büyük miktarlarda işlem yapılmasını ve bu sayede yoğunluğun önüne geçilmesini isteyerek, gişelerden para çekme limitini 20 bin TL'ye yükseltti.

Bu değişiklik, ATM kullanmayı bilmeyen ve tek başına yaşayan milyonlarca emekli için önemli bir sorun haline geldi. Emekliler, kartlarını kullanarak para çekme konusunda yardım istemekte ve bu durum ATM'lerde uzun kuyrukların oluşmasına neden olmaktadır.

Milyonlarca emekli, özellikle özel bankalar olmak üzere finansal kuruluşlara bu konudaki rahatsızlıklarını iletmekte ve gişelerden yapılan işlemlerde emeklilerin para çekme sınırından muaf tutulmasını talep etmektedir.