Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi’nin yanı sıra Tarımda Kadın Emeği Zirvesi Programına konuşmacı olarak Hülya Koçyiğit de katıldı.

Yeşilçam’ın efsane ismi Yeşilçam’ın yıldızı Hülya Koçyiğit, programda Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi’ne yakinen ilgi gösterdi.

Aydıncık Kadın Girişimi İşletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, usta oyuncu Hülya Koçyiğit’in yaptıkları ürünlere olan ilgisini ve gerçekleştirdikleri samimi sohbeti gazetemize anlattı.

Başkan Nimet Türker, Koçyiğit’in ametist taşından işledikleri kolyeye hayranlık duyduğunu söyledi.

Türker, Koçyiğit’in “Ekmeğini taştan çıkaran bir kadınsın gurur verici bir örneksiniz” diyerek kendilerini tebrik ettiğini aktardı.

“GÖNÜLLERİMİZE TAHT KURDU”

Türker, “Yozgat Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile birlikte Tarımda Kadın Emeği Zirvesi Programında stant açtık. Tarımda Kadın Emeği Zirvesi programına konuşmacı olarak davet edilen Hülya Koçyiğit hanımefendi ile samimi harika bir sohbet gerçekleştirdim. Hülya Koçyiğit, ametist taşından işlenmiş kolyemize hayranlık ile yoğun ilgi gösterdi ve çok mutlu olup yakından ilgilendi. Ekmeğini taştan çıkaran bir kadınsın gurur verici bir örneksiniz diyerek tebrik etti. Filmlerini defalarca izlediğim Hülya hanımın samimi ve güler yüzü ile tekrar gönüllerimize taht kurdu” şeklinde konuştu.

“NİCE KADINLARIN SESİ OLACAKSIN”

Nimet Türker, Hülya Koçyiğit’in kendisine, “Ametist benim taşım. Ekmeğini taştan çıkaran bir kadın olarak seninle gurur duyuyorum ve örnek teşkil ediyorsun. Nice kadınların sesi olacaksın” dediğini söyledi.

“KADINLARIN GÜCÜNÜ GÖSTERMEYE DEVAM”

Yaşanan olaydan ve Koçyiğit’in samimi ve sıcak ilgisinden çok memnun kaldığını ve mutlu olduğunu aktaran Türker, “Yaptığımız işlerle buralara gelmek ve taktir görmek beni daha çok motive ediyor. İnşallah daha da güzel işler yapmaya, kadınların gücünü göstermeye ve ekmeğimizi taştan çıkarmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

“YOZGTAT’I TANITIYORUZ”

Yapmış oldukları çalışmalar hakkında da bilgi veren Türker, "Yöremizde bulunan taşları çıkartıyoruz, getirip depolarımızdan muhafaza ediyoruz. Yağlı kesimler, sulu kesimler yaptığımız taş işleme makinalarımız var, taşları ne yapmaya karar verdiysek taşın özel yerlerini bulup kesiyoruz. Kestikten sonra takıya o şekilde dönüştürüyoruz. Bir kolye mi yapacağız, yüzük mü yapacağız, ona göre karar verip tasarımını tasarladıktan sonra kesimini yapıp, zımparasını yapıp, parlatma işlemini yapıp, delme işlemini yapıyoruz. Takımız gümüşle buluşacaksa gümüşle buluşturuyoruz. Bu şekilde takımız da son haline gelmiş oluyor. Düzenlenen programlarda ilçemizi, ilimizi tanıtıyoruz. Bu yüzden kadınlarımız sosyalleşiyor ve ekmeğini taştan çıkarıyor diyebiliriz" dedi.

“EN DEĞERLİSİ AMETİST”

Yörede çıkan taşlar içerisinde en değerlisinin Koçyiğit’in de “Benim taşım” dediği ametist taşı olduğunu aktaran Türker, “Onun yanı sıra orijinal akik taşlarımız var, kalsedon, jasper taşları az da olsa çıkmaktadır. Biz onların hepsini işliyoruz, kişiye özel takılar üretiyoruz. Taşın pozitif enerjisi de bilimsel olarak kanıtlandı. Şifalı yönleri vardır. Ametist taşının vücuttaki negatif elektrik yükünü aldığı ve pozitif enerji verdiği bilinmektedir. Biz de insanlara satışını, tanıtımı yaparken taşların nelere faydalı olduklarını anlatıyoruz. Bu şekilde biz ekmeğimizi taştan çıkaran kadınlarız” diye konuştu.